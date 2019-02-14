聚陽看好成衣轉單效應 擬印尼擴產

（中央社記者韋樞台北14日電）成衣大廠聚陽既有產線已在東南亞，但在美中貿易戰下，品牌客戶希望成衣廠分散製造。聚陽透露，今年打算在印尼擴廠，同時開發代工廠產能，估計可增產10%，全年達1500萬打。

聚陽2018年自結全年營收新台幣239.3億元，每股稅前盈餘9.33元。展望2019年，聚陽將主要營運策略定為「質量俱揚」，持續引進高值訂單並提升生產效率，發揮高階產品接單能力，拚成為優質服裝製造商。

聚陽董事長周理平表示，消費終端市場的回溫讓成衣市場產生更多商機，2018年感恩節及聖誕假期中，歐美服裝市場銷售非常熱絡，服飾類別也進入消費者採購清單的前3名。這些跡象都讓客戶打了強心針，在運動服飾客戶和流行服飾客戶預期銷售增長下，增加未來採購訂單數量及產生額外的補單商機，成為推升聚陽營收成長的主要動能。

聚陽表示，聚陽去年全年產量約1370萬打，但由於每年都有新增客戶，及舊客戶增加訂單，目前聚陽在越南、柬埔寨和印尼的廠房產能不夠用，因此今年將在印尼3大廠區中的某區再擴增廠房，同時還要開發配合生產的代工廠的產能，估計今年聚陽再增10%的產能，最多可達1500萬打。

印尼產區目前產能占聚陽全體產能的30%，估計未來3年增產目標要拉高到35%。

聚陽透露，聚陽的日本客戶，過去由關係企業織布廠南方公司供應布料，由聚陽做成衣，這位客戶已和聚陽談及未來3到5年的合作，但南方來不及供應布料，因此聚陽會尋求力鵬的印尼當地布廠增加供應布料，更進一步的中長期合作，會尋求與印尼布商kahatex合作。

對於美中貿易戰下紡織業所享有的轉單效應，周理平指出，客戶在面臨中國製造有可能被課徵額外關稅的風險下，已逐漸降低中國生產訂單，這對於深耕東南亞的聚陽而言，將會是新型的訂單移轉商機。

目前中國製造成衣量仍占美國成衣市場超過3成，周理平預估這些訂單的移轉將會使東南亞產能供不應求，聚陽將持續在越南和印尼等產區開發新的產能，提高生產效率和品質，以滿足客戶的需求。（編輯：楊凱翔）1080214