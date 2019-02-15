網通廠1月營收 智易一枝獨秀

（中央社記者韓婷婷台北15日電）網通廠1月營收陸續出爐，雖然處於產業淡季，智易以單月合併營收新台幣35.66億元、月增36.8%、年增83.2%、創單月歷史新高，表現一枝獨秀。

智易1月合併營收創下歷史新高，且市場對於5G出貨充滿想像，外資自去年11月底以來買多於賣，帶動股價一度突破百元大關。

智邦科技1月營收同樣維持在高檔水準，單月合併營收38.76億元、月減21.5%、年增28.6%，表現符合內部預期；法人表示，目前智邦訂單能見度約在45至60天，雖然2月營收可能受到工作天數較少的影響，但第一季合併營收仍可望維持100億元左右水準。

不過，中磊電子1月合併營收意外出現雙減，單月合併營收23.92億元、月減28.7%、年減22.8%，中磊表示，除了第一季向來為產業淡季外，部分客戶因應關稅因素在去年12月提前拉貨，也是造成1月營收表現下滑較大的因素。

中磊指出，在新產品及5G間接效益陸續浮現下，預估第2季營收即可望有明顯回升，尤其是5G雖然規格尚未底定，但客戶對於頻寬、光纖傳輸速度的要求已經開始升級，在中南美洲、東南亞及歐洲市場的滲透率也有提升的跡象，且智慧物聯網、5G的應用陸續浮現，讓中磊對於今年展望保持樂觀。（編輯：郭萍英）1080215