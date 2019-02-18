因應產業用地需求 經部建議城鄉發展區域先儲備

（中央社記者廖禹揚台北18日電）因應未來產業發展用地需求，經濟部發布產業用地白皮書，建議縣市政府將未來可能作為產業用地的區域劃入城鄉發展用地，減少土地變更的繁瑣程序。

全台目前規劃產業用地面積約4.8萬公頃，占全國土地面積1.35%，其中經濟部工業區面積約1.3萬公頃，隨著產業發展，近年出現區域供需平衡失調狀況，經濟部依產業政策目標及產業發展趨勢變化等因素推估，至2036年，產業用地還須增加3311公頃。

經濟部工業局副局長游振偉向中央社記者表示，去年制定的全國國土計畫已拍板產業用地增量3311公頃，明年縣市國土計畫將出爐，將由縣市政府實際劃設各項用地區位，游振偉表示，為因應潛在產業需求，白皮書中建議在允許住宅、商業、工業使用的城鄉發展用地中劃入未來可能做產業用地使用的區域，減少土地變更程序與所需時間。

國土計畫分為4大區塊，包括，國土保育地區、海洋資源地區、農業發展地區及城鄉發展地區，產業用地包含在城鄉發展地區，包括現有的都市計畫區、非都市計畫區及儲備用地。

工業局相關承辦人員表示，考量開發不確定性，各縣市規劃新開發面積可能超過3311公頃，但實際開發仍有3311公頃上限，若達上限，會要求地方政府檢討計畫及既有園區閒置用地狀況。目前工業局已按各縣市用水用電餘量、勞動力狀況及產值估算開發量，建議縣市政府以此規劃。

為遏止產業用地市場炒作，白皮書也建議，地方政府新闢產業園區應由中央產業目的事業主管機關推薦後建設，且既有產業園區設廠營運比例應大於6成；未來政府新闢產業園區用地則以租售並行為原則，出租比例應大於5成，並檢討園區興闢機制及設定出售土地附帶買回條件，確保用地使用效率。（編輯：黃國倫）1080218