MLCC估第2季跌幅收斂 台廠稼動率可望回升

（中央社記者鍾榮峰台北19日電）被動元件市況各界關注。法人預期，第2季起一般型MLCC價格降幅將收斂，晶片電阻需求回升點落在第2季中期，被動元件台廠第2季價跌量增，稼動率可望回升。

觀察被動元件整體市況，本土法人報告指出，去年第3季開始受美中貿易戰升溫，加上台廠擴產幅度增加，被動元件供需從吃緊轉趨平衡，此外中國通路商判斷價格回跌、逐步調整庫存，使得去年第4季被動元件需求下滑，也使台廠產線稼動率大幅下降。主要台系大廠積層陶瓷電容（MLCC）和晶片電阻產能利用率，去年第4季跌落至50%以下。

展望今年第1季，法人指出，被動元件產業仍在庫存調整階段，台廠為維持產能利用率，今年第1季產品價格降幅達20%到30%，整體需觀察中國市場需求，今年第1季市場需求保守看待。

從產品來看，MLCC市場庫存水位較高的產品包括部分中低容值一般型產品，高階產品如部分小型化及中高容值產品，市場需求仍吃緊。此外一般型晶片電阻產品庫存去化速度較MLCC慢，預計今年第2季平均價格恐續降。

不過車用電子與工業用規格及中高容等高階MLCC市場需求持續緊俏，法人預估今年第2季之後被動元件台廠一般型MLCC價格降幅將逐步收斂。晶片電阻因庫存去化較慢，需求回升時間點可能落在今年第2季中期。

法人預估被動元件台廠第2季起呈現價跌量增走勢，產能利用率可逐步回升到60%以上，獲利可望持穩。

觀察去年第4季主要被動元件大廠獲利表現，法人預估，國巨去年第4季每股稅後純益有機會超過新台幣14元，力拚14.5元。國巨去年全年每股純益有機會逼近85元。華新科去年第4季每股稅後純益有機會超過9.5元，去年全年每股純益可到40.2元區間。（編輯：鄭雪文）1080219