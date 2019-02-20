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大毅提列資產減損 法人估影響EPS約0.5元

最新更新：2019/02/20 16:22

（中央社記者鍾榮峰台北20日電）被動元件廠大毅今天董事會決議通過提列資產減損，金額新台幣9668.1萬元，將於去年財報認列。法人評估影響每股純益（EPS）約0.5元。

大毅今天下午公告，依據國際會計準則第36號「資產減損」規定，對不動產、廠房及設備進行減損測試，測試結果提列減損損失，金額為新台幣9668.1萬元，將認列於去年度財務報告。

大毅指出，此次認列資產減損損失，數據尚未經會計師查核，因此實際減損損失金額，將依據會計師查核後數據調整。

公司指出，此次資產減損並無實際現金流出，因此對營運資金及現金流量，並無重大影響。

法人粗估，若以大毅目前已發行普通股約1.91億股計算，此次認列資產減損約影響每股純益約0.5元。

大毅主要產品涵蓋LED高功率陶瓷散熱基板、晶片電阻和保護元件等產品。

大毅去年前3季累計獲利10.71億元，較前年同期1.22億元大增773.4%，去年前3季每股稅後純益5.76元，也優於前年同期表現。法人指出，大毅去年前3季獲利已賺贏歷年各年，去年第3季獲利創單季新高，去年全年獲利可望創歷史新高。（編輯：楊凱翔）1080220

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