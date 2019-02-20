台積電擬每季配息 吸引三大法人買超1.31萬張

（中央社記者張建中新竹20日電）台積電決定未來將每季配發現金股利，今年擬每股配發新台幣10元現金股利，吸引三大法人同步買超，共1萬3106張，帶動今天股價漲5.5元，市值增1426億元，總市值重回6兆元之上。

台積電董事會19日決議，去年度盈餘每股配發8元現金股利，並敲定未來每季分派現金股利，成為國內首家決定一年多次配發現金股利的企業。

據台積電規劃，7月將每股配發8元現金股利，第4季每股再配發今年第1季的2元現金股利，今年每股共將配發10元現金股利。

對於台積電決定未來每季配發現金股利，法人多持正面看法，認為有利提高壽險與退休基金等長期投資人的誘因，將形成長期投資的正向循環。

包括外資、投信與自營商三大法人今天同步買超台積電，共計買超台積電1萬3106張，以實際行動對台積電的決定表達支持。

台積電今天股價開高走高，終場收在234.5元，漲5.5元，漲幅2.4%，單日市值增加1426億元，總市值重回6兆元之上，達6.08兆元。（編輯：黃國倫）1080220