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經濟部重申2年後不缺電 未違法否決公投

最新更新：2019/02/20 21:13

（中央社記者蔡芃敏台北20日電）媒體專欄指出，政府違法否決公投結果及只保證2年電力夠用的能源政策。對此，經濟部今天重申，絕沒有違法否決公投，且依現行電源開發規劃2年後也不會缺電。

環球經濟社社長林建山在風傳媒專欄指出，政府違法否決以核養綠公投，提出僅保證兩年「電力應該夠用」的能源政策；他也提到，經濟部長沈榮津與工商產業團體會面，完全為了推銷非核家園政策。

對此，經濟部今天透過新聞稿重申，已完全回應民意，絕沒有違法否決公投，且依現行電源開發規劃2年後也不會缺電。

經濟部指出，尊重每個人對於發電方式的偏好與立場，但針對核電或核廢料議題，經濟部已清楚對外說明不是政府不作為，而是客觀事實不可行。對於扭曲說法，經濟部譴責造謠。

針對去年底的3項能源公投結果，經濟部已依公投法落實執行，經濟部表示，針對第7案在法定兩年內可達到年減火電1%，並能穩定供電；第8案目前已沒有新擴建燃煤機組的規劃；第16案已完成法制作業，電業法第95條第1項條文則是在去年12月2日失效。

經濟部強調，正努力開發低碳燃氣發電以及再生能源作為未來供電主力，希望各界支持太陽光電、風力發電、燃氣機組及天然氣接收站的各項開發計畫如期完成，依目前能源政策可兼顧降低空污及減少排碳，也可確保未來供電穩定。（編輯：林興盟）1080220

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