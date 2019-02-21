華新科去年大賺197億EPS 40.75元 創6新高

（中央社記者鍾榮峰台北21日電）被動元件廠華新科去年稅後淨利達新台幣197億元，每股稅後純益40.75元，法人表示，華新科去年營收、毛利率、營業利益、營益率、獲利和EPS，均創歷史新高。

華新科今天下午董事會通過去年度合併財務報表，去年全年合併營收477.55億元，較前年216.45億元大增120.62%，去年合併毛利率60.4%，較前年25.97%大增34.4個百分點。

華新科去年全年合併營業淨利252.01億元，合併營益率52.77%，較前年15.21%大增37.5個百分點。去年全年歸屬母公司業主淨利達197.04億元，較前年26.08億元大增655.3%，去年每股稅後純益達40.75元，優於前年EPS 5.15元。

法人指出，華新科去年全年營收、毛利率、營業利益、營益率、獲利和每股純益，均創歷年新高。

其中華新科去年第4季合併營收116.79億元，較去年第3季180.49億元減少35.3%，去年第4季合併毛利率62.02%，較去年第3季70.77%減少8.75個百分點，去年第4季合併營業利益63.13億元，合併營益率54.05%，較去年第3季64.14%減少10.1個百分點。

華新科去年第4季歸屬母公司業主淨利48.65億元，較去年第3季91.62億元減少46.9%，去年第4季每股稅後純益10.06元，低於去年第3季EPS 18.95元。

法人指出，華新科去年第4季獲利和每股純益仍創歷史單季次高，單季賺一個股本。去年第4季合併營收、毛利率、營益率也來到單季次高。

華新科去年受惠日系電容供應商將產能轉移到車用電子領域和高容質積層陶瓷電容（MLCC），市場MLCC供貨緊俏，拉貨需求猛增，華新科產能增加、效益提升及客戶產品組合優化，使本業成長，此外去年減資效應帶動每股純益。

展望今年第1季，法人指出，被動元件產業仍在庫存調整階段，台廠為維持產能利用率，今年第1季產品價格降幅達20%到30%，整體需觀察中國市場需求，今年第1季市場需求保守看待。

不過車用電子與工業用規格及中高容等高階MLCC市場需求持續緊俏，法人預估今年第2季之後，被動元件台廠一般型MLCC價格降幅將逐步收斂。晶片電阻因庫存去化較慢，需求回升時間點可能落在今年第2季中期。

法人預估被動元件台廠第2季起呈現價跌量增走勢，產能利用率可逐步回升到60%以上，獲利可望持穩。（編輯：林沂鋒）1080221