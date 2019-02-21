慶富案遭監察院糾正 金管會：會注意處理分際

（中央社記者邱柏勝台北21日電）針對慶富獵雷艦案，監察院今天通過調查報告，糾正國防部、金管會與農委會漁業署。對此，金管會表示，未來處理類似個案，將更慎重其事，注意分際。

海軍籌建獵雷艦失敗，監察院今天發布新聞稿指出，通過仉桂美、王美玉、包宗和、李月德所提出的調查報告，並糾正國防部、金管會及農委會漁業署。

監委表示，本案社會高度矚目，監察院調查相當慎重，期待各相關機關深切檢討，避免類似情況再次發生。

針對金管會缺失，監委指出，海軍司令部於民國106年5、6月間，曾3度函請金管會協助調查慶富公司相關資金流向疑義，金管會未審慎考量此一罕見情況與聯貸金額龐大，竟僅將其交由相關銀行查復後，回覆無法得知其資金流向。

監委表示，當時金管會若派員到銀行進行金檢，才有可能儘速釐清慶富公司貸款的資金流向，金管會應就本案相關的處理作為進行檢討。

對此，金管會銀行局副局長莊琇媛今天下午回應，金管會對於監察院糾正虛心接受，將來個案處理會更注意分際。不過，時任金管會主委的李瑞倉，2017年1月雖曾接見慶富公司副董事長陳偉志等人，但慶富聯貸案的授信條件變更，是在2016年12月，由聯貸主辦行第一銀行研議，且依一銀與參貸行的建議變更，與後來李瑞倉接見慶富公司並無關聯。

針對授信資金流向，金管會指出，銀行公會與工程會溝通後，今年推動重大工程三方合約機制，大型公共工程採購案且聯貸金額在新台幣50億元以上，須有資訊照會機制，授信銀行會向採購機關了解採購和執行狀況，讓授信資金透明化。

金管會表示，三方合約是指採購機關、得標廠商及銀行，簽約後若銀行對採購內容有疑慮，可詢問採購機關，且執行契約的情況，銀行也可詢問採購機關。(編輯：王永志）1080221