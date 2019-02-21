德國共享汽車漸普及 用戶250萬人

（中央社記者林育立柏林21日專電）在台灣，公共自行車YouBike普及率愈來愈高，在德國，共享汽車也大受歡迎，全國可供租用的車達2萬輛，用戶將近250萬人。

根據德國共享汽車同業公會（Bundesverband CarSharing）的統計，2018年登記的用戶達246萬人，較前一年增加35萬人，年成長17%。

目前全國可供租用的車輛達2萬輛，一般來說，用戶用手機App就可輕鬆找到可借的車輛及預先訂車，其中定點式的1萬1200輛，流動式的9000輛。

前者在各地有740個服務據點，知名度最高的是德國鐵路公司（Deutsche Bahn）旗下的Flinkster，大多鄰近火車站；後者汽車直接停在馬路邊，隨租隨還按時間收費，在柏林、漢堡、慕尼黑等大城市比較普及，最受歡迎的是戴姆勒（Daimler）旗下的Car2Go及BMW集團旗下的DriveNow。

隨著大眾運輸普及與養車成本節節升高，愈來愈多民眾寧願租車也不願買車，尤其定點式的共享汽車可有效減少汽車數量，受到交通專家支持。

據統計，在德國，定點式共享汽車的客戶，有高達7到8成沒有自用車，德國共享汽車同業公會執行長尼爾克（Gunnar Nehrke）因此呼籲地方政府鼓勵共享汽車廠商成立服務據點。（編輯：郭中翰）1080221