台股盤中震盪下跌 二線光學拉回

（中央社記者吳家豪台北22日電）經濟數據不佳導致美股收黑，台股今天震盪下跌，開盤約19分鐘跌破10300點大關，最低來到10269.95點，回測5日線，蘋果概念股3大指標同步走低，二線光學股漲多拉回。

至10時28分左右，台股加權指數來到10288.49點，下跌31.04點，跌幅0.3%，成交值新台幣553.66億元，預估量能約1260億元。電子股跌0.26%，金融股跌0.25%。

外資連續2天買超的鴻海今天盤中跌1.08%，報73元；連續2天股價上揚的台積電今天震盪拉回，跌0.63%至235元，下方仍有5日線約233元支撐；股王大立光跌0.36%，報4135元。

二線光學股揚明光、先進光漲多拉回，今天分別下跌1.35%、2.71%，報87.4元、53.9元。

被動元件廠華新科去年獲利創新高，今天最高漲到204元，漲幅超過3%。

路透社報導，正值美中貿易談判期間，雙方將討論起草一份諒解備忘錄的原則性承諾，涵蓋6項重點，包括強制技術轉移、網路盜竊、智慧財產權、服務業、匯率、農業及貿易非關稅壁壘；這次談判還要研究解決貿易失衡的10項短期對策，另外也將討論審視中國改革進程的一套機制。

華冠投顧分析師范振鴻認為，美中起草備忘錄，有利於緩和全球貿易戰，但是在非關稅壁壘方面可能遇到問題，因為中國以往傾向透過國家力量推動LED等特定產業，後續需觀察談判進展。

國泰證期顧問處經理蔡明翰說，市場仍期待美中貿易戰最後結果是利多，股市應可持續震盪往上，多頭樂觀格局不變。目前產業輪動速度較快，可等待震盪拉回後低接，需留意追高風險。（編輯：趙蔚蘭）1080222