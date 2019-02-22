大陸廠商拓展電競顯示器市場 台廠多元布局

（中央社記者潘智義台北22日電）研調機構群智諮詢表示，台廠在中國電競市場市占率最高，但陸廠積極拓展市場，急起直追。台廠明基電通指出，產品不限電競顯示器，採多元布局策略。

群智諮詢指出，台廠一直在中國電競顯示器市場占有龍頭地位，冠捷、華碩、明基等廠商約有6成市占，中國大陸廠商只占3成，韓廠占1成，但陸廠持續擴充市占率。

對於陸廠積極擴展市場，明基表示，不對單一市場做評論，但近年針對液晶顯示器領域，持續完善大尺寸，與高階專業機種產品布局，以客戶需求為導向，結合集團的面板資源，以及專業的色彩管理調校實力，致力開發電競、攝影、電影、醫療等符合不同客戶需求產品。

群智諮詢指出，2018年中國大陸電競市場局勢改變，中國大陸廠商未偏安於一隅，採取合縱方略，掌握面板資源，積極擴張，加上電競產業環境轉好，發展快速，需求升級，中國大陸電競顯示器產業加速增長。

群智諮詢統計，2018年中國電競顯示器出貨量142萬台，較2017年成長2.4倍；預測2019年出貨量為208萬台。

另外，調查顯示，2018年全球經濟擴張減弱，國際貿易緊張局勢超出預期，2019年宏觀經濟的不確定性加大。受大環境持續走弱，年底去庫存化的影響，2018年中國大陸顯示器出貨量為3290萬台，較2017年下降2%，預計這一趨勢將持續到2019年。（編輯：蘇志宗）1080222