加稅延後 台經院：美中露出曙光但沒天亮

（中央社記者蔡芃敏台北25日電）美國宣布延長對中國調升關稅期限，台經院景氣預測中心主任孫明德認為，「貿易戰露出曙光，但還沒真正天亮」，雙方仍有智慧財產權、匯率、中國國有企業等問題待解。

美中貿易談判有實質進展，美國總統川普宣布，美國暫緩對中國2000億美元商品關稅從10%調升到25%的期限，但未給出具體時間點。

台灣經濟研究院今天舉辦景氣動向調查報告記者會，對於美中談判進展，孫明德指出，只能說關稅戰暫時告一段落，「美中貿易戰露出曙光，但還沒真正天亮」，後續還有智財權、匯率、中國國有企業等問題待解。

台經院指出，若要真正解決美中供需問題，中國要進行結構性改革，像是改善中國國有企業補貼。但中方改革聲音由大轉小，甚至歌頌國營企業對中國經濟的貢獻，若改革會動搖國本，中方後續動作有待觀察，美中雙方未來還是有很多問題。

國內景氣部分，製造業與服務業營業氣候測驗點連續2個月上升，景氣是否已經觸底反彈，孫明德認為，製造業向來被視為領先指標，基本領先台灣景氣4個月。雖去年12月及今年1月數據有反彈，不過，往後推算4個月，最快要等到第2季才可能出現復甦曙光；他補充，這波仍屬於U型反彈。

孫明德提醒，美中貿易戰並非完全結束，加上全球景氣下滑，國內外經濟數據一片慘淡，加上2月份台灣工作天數減少及近期外銷訂單數據表現不佳，雖台股1月表現佳，內需還有餘溫，但是對於國內景氣不宜過度樂觀。（編輯：張均懋）1080225