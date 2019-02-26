夏季電價是否提前實施 經長：會謹慎處理

（中央社記者劉冠廷台北26日電）經濟部長沈榮津今天表示，5月是否納入夏季電價計費，各種因素都會納入考慮，因為如果提早，可能會造成工商企業界的困擾等，會很謹慎處理。

立法院院會今天進行施政總質詢。國民黨立委徐志榮在質詢時詢問，電價是否凍漲，以及夏季電價是否提早到5月實施等問題。

列席備詢的沈榮津表示，電價由電價審議委員會處理，行政院以及經濟部有數個大方向，包括在處理電價一定要照顧民生、以及要穩定物價等。

現行夏季電價為6至9月，共4個月。沈榮津也說，有關夏季電價提前實施，過去有電價審議委員會的委員提案將5月納入，但因為提早可能會造成工商企業界的困擾等，經濟部會納入考慮，很謹慎處理。

此外，徐志榮今天在質詢時，先送給蘇貞昌2顆包子，徐志榮說，包子雖然價格不高、不起眼，但內餡充實，是可以讓人飽餐一頓；過去有一句歇後語叫「肉包子打狗」，最近有句歇後語叫「土包子打瑜」，但他認為說這樣話的人不太對，也有點沒良心。

徐志榮說，現在主要就是要拚經濟，讓人民安居樂業，應該少一點口水戰；隨後他詢問蘇貞昌的看法，蘇貞昌則表示，「我同意」。（編輯：林孟汝）1080226