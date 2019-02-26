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保險業獲利去年遇逆風 富邦：今年不確定性仍在

最新更新：2019/02/26 13:36

（中央社記者韓婷婷台北26日電）保險業去年遭遇匯率逆風，獲利大受影響；富邦金控旗下富邦人壽總經理陳俊伴表示，今年的不確定性仍在。

富邦人壽去年總保費收入新台幣5429.7億元、年增5.3%，新契約保費收入(FYP)1903.8億元、稅後純益252.2億元，總資產3.9兆元。

陳俊伴表示，金融科技(fintech)還不到可以實際運用的程度，例如人臉辨識、人工智慧(AI)都還不到可以帶來商機或提升效率的程度，不過包括市場、主管機關及集團內部對於金融科技都有相當高的期許，因此富邦人壽仍將投入科技的開發及應用。

陳俊伴也認為，近年來主管機關積極推動的外溢保單持續上架，但卻容易淪入「叫好不叫座」的窘境，讓保險公司在推出新險種之餘，也考量市場需求能否因應發行成本，尤其是保戶對於保險的認知與保險公司對於人生階段的規劃能否對接，也是保險公司能否針對客戶推出客製化保單的關鍵。

富邦人壽表示，今年內部將聚焦「5力」，包括業務實戰力、商品創新力、科技數位力、溫暖價值力及在地共好力，善盡保險業的企業本質及社會責任，更聚焦於滿足客戶的各項需求。（編輯：李信寬）1080226

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