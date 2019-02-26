Sony總經理估台灣手機銷量今年再降5%到10%

（中央社記者江明晏台北26日電）Sony Mobile今天在台發表21:9寬螢幕手機，總經理林志遠坦言，今年Sony除提升市占目標也會放在提高毛利，由於今年看不到什麼新動能，預估台灣手機銷量還會再降5%到10%。

Sony Mobile發表全球首款21:9寬螢幕Xperia 10系列新機，首波亮相的是Xperia 10、Xperia 10 Plus，同步在台推出的還有Xperia L3。3款新機都搭載雙鏡頭相機設計，有景深模式、每秒10連拍等體驗、NFC以及指紋辨識功能，都將於下週末到貨，

Xperia 10 Plus參考建議售價新台幣1萬1990元。Xperia 10建議售價9990元。Xperia L3售價5990元。

而Sony Mobile先前在全球行動通訊大會(MWC)宣布推出的新旗艦Xperia 1 ，主打首款4K HDR OLED智慧手機，搭載21:9 CinemaWide 6.5吋螢幕與HDR精準強化技術，也是全球首款「人眼偵測自動對焦」（Eye AF）智慧機，搭載全新三鏡頭相機，將自第2季於台灣及特定市場上市。

Sony Mobile總經理林志遠坦言，對去年Sony在台表現不盡滿意，還有空間可以做得更好，今年Sony推出更好的商品，希望今年上半年透過4支手機推升市占率，但集團也將策略轉為衝刺毛利提升、獲利為主，也希望能達到Android旗艦機龍頭的水準。

受到全球智慧機市場衰退、手機功能差異化縮小、換機週期拉長、電信補貼減少、499之亂等多重因素影響，台灣2018年全年銷售量只有660萬支，較去年732.8萬支衰退10%。

觀察台灣市場，林志遠表示，今年1月銷量比去年同期衰退1成，主要來自節慶效應不再，現在幾乎過年、暑假、母親節檔期都消失，只有新機上市時能衝刺銷量成長，預估今年整體市場受到「沒有新動力」的影響，預估銷量還會再衰退5%到10%，平均銷售單價則有望維持，但前提是景氣不惡化。

至於摺疊手機市場，他認為，Sony也會在適當時機公布，但關鍵要達到親民價位，目前可能還不到那個時間點，摺疊機也有比較厚重的限制。

針對5G備戰，他說，Sony已在MWC發表5G手機，也將在東京奧運上展演，5G對Sony整個生態系將扮演重要角色，台灣預計會在2020年跟上5G腳步，Sony會成為台灣運營商推出5G後首波配合的手機廠，屆時5G能否普及，民眾對價格、5G應用的接受度是兩大重點，速度可能不是關鍵。（編輯：郭萍英）1080226