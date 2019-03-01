美中經濟優於預期 滬股引領亞股收高

（中央社香港1日綜合外電報導）美國經濟成長率優於預期，提振市場信心；加上白宮經濟顧問對美中貿易談判發表樂觀評論，提供支撐力道。亞洲股市今天收紅，投資人謹慎觀望川金二會後續及印度和巴基斯坦僵局。

法新社報導，美國去年第4季經濟成長速度雖遠低於去年第3季，但遠超越市場預期。

美國總統川普的首席經濟顧問柯德洛（Larry Kudlow）告訴CNBC，美國和中國的貿易談判「有絕佳進展」。他還說，儘管工作尚未完成，但他認為雙方「朝向達成出色的歷史性協議前進」。

由於美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）先前似乎淡化外界對美中貿易協議的預期，柯德洛這番發言緩和市場憂慮。

儘管川普和北韓領導人金正恩在河內召開的第二次高峰會未達成協議，令投資人失望；且印度和巴基斯坦再度因克什米爾而關係緊繃，但亞洲股市今天仍再度寫下強勁的單週表現。

上海股市今天收盤勁揚1.8%領漲，今年以來累積漲幅約達1/5，歸功於投資人對貿易談判抱持樂觀預期。

加上MSCI明晟今天宣布，將增加中國A股在其指數中的權重，納入因子將從現行的5%增加至20%。這項消息也令滬股吸引力增強。

此外一份民間調查數據顯示，中國2月製造業活動改善並優於預期，令投資人更加期待全球第2大經濟體將穩定。

日圓匯價今天走弱，帶動東京股市今天收盤上揚1%。香港股市收高0.6%，雪梨股市收漲0.4%，威靈頓股市收高0.3%，新加坡股市收漲0.2%，雅加達股市收盤勁揚0.9%。台北和首爾股市因假日休市。（譯者：張正芊/核稿：張佑之）1080301