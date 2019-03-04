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288連假人潮買氣旺 百貨樂園業績強

最新更新：2019/03/04 13:03

（中央社記者江明晏台北4日電）228連續4天假期帶動人潮與錢潮，推升百貨與樂園業者的業績表現，六福村4天吸引6萬人入園；遠東百貨受惠男女童服飾、超市餐飲業績成長，連假業績成長逾30%。

228連續4天假期刺激人潮與錢潮滾動，六福村連假期間推出40週年慶結合愛動物捐40發票公益活動，4天下來吸引6萬人入園，人潮較假期前預估多出4成3。

此次活動，六福村也募得超過3萬張的統一發票，將全數由莊福文教基金會做為推廣瀕危野生動物保育及環境教育使用。六福村也表示，連假期間園區內的餐飲和商品銷售業績也翻倍成長。

連假期間，遠東百貨受惠男女童服飾、超市餐飲業績成長帶動，連假業績成長逾30%，一掃第一季業績低迷氣氛，其中業績表現亮麗的業種分別是精品成長25%、超市餐飲成長逾40%、化妝品成長35%、男女童服飾逾50%。

若按不同店別觀察，桃園店228連假推出促銷活動有效帶動人潮，全館業績成長4%；新竹遠百228連假期間，以各主題餐廳表現最為亮眼，較去年同期有5成成長；花蓮店228連假整體成長3成，專門大店如UNIQLO、MUJI、誠品生活帶動整體業績成長。（編輯：郭萍英）1080304

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