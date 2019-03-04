星友盼指紋辨識機搶印度1/3市占 估2020年上市

（中央社記者潘智義台北4日電）星友科技董事長許文星今天表示，採用最新技術的指紋辨識機預計今年第3季量產，產品已送美國認證中，並將在通過印度認證後，於2020年在印度上市，期盼拿下1/3市占率。

面板大廠群創光電今天與星友科技、速博思舉辦「前進新興印度，玻璃電容式指紋辨識策略聯盟記者會」，看好印度12億人口指紋辨識產品的商機，3家公司生產採用最新技術的指紋辨識機，由群創利用顯示面板玻璃基板製作感應器、速博思負責控制IC、星友科技提供辨識軟體與組裝。

3家公司看好數位印度（Digital India）、統一支付介面，以及身分認證碼等新政，促成印度行動支付市場爆發性成長，指紋辨識機成為最具潛力的行動身分辨識，與行動支付的人機介面工具。

許文星在記者會指出，印度在2020年以後定點指紋辨識機需求約3千萬台，移動指紋辨識機需求約1千萬台。除了極看好印度由政府統一支付介面與身分證平台，大力推動電子支付，帶動指紋辨識機市場，中國也將在2020年完成全民指紋建檔，中國移動指紋辨識機需求約5千萬台，定點指紋辨識機需求約2千萬台，也是商機可期。

另外，指紋辨識機通過美國認證後，不只可在美銷售，也可在東南亞市場銷售。

他說，網路購物採用外接指紋辨識機，商店購物採用定點指紋辨識機，未來移動式外接指紋辨識機將像充電器一樣普及，就算不能人手一機，至少便利超商、車站都找得到。

群創光電協理韋忠光解釋，面板廠舊世代線在財報的折舊攤提完畢後，成本很低，用面板玻璃基板做指紋辨識器成本也較低。雖然許多面板大廠賣掉舊世代的3.5代廠，但群創卻找到了新應用，一片玻璃基板可做800個指紋辨識感應器。（編輯：張均懋）1080304