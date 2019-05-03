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宸鴻奈米銀觸控技術 先攻電子白板再搶摺疊手機

最新更新：2019/05/03 18:04

（中央社記者潘智義台北3日電）蘋果觸控面板供應商TPK-KY宸鴻科技今天在線上法人說明會指出，看好奈米銀觸控技術在摺疊智慧手機的應用，但初期市場不大，技術將先投入非手機的電子白板。

宸鴻今天公布第1季自結稅後淨利為新台幣2400萬元，較去年同期減少64.86%，稅後稀釋每股淨利為0.06元。因第2季仍為淡季，正好是電子業的「五窮六絕」，可能損益兩平或小虧，下半年進入旺季，可望受惠客戶新機出貨帶動獲利。

宸鴻表示，第1季智慧手機觸控產品占營收比重下降，平板電腦、筆電觸控產品出貨增加，占客戶供貨比重也增加。

宸鴻指出，摺疊式智慧手機進入市場初期，市場銷量不會太大，觸控產品需求也不至於太高，因此採奈米銀技術的摺疊觸控產品，將在明年中，甚至明年底才會量產。

至於採奈米銀觸控技術的其他觸控產品，宸鴻規劃今年第3季底出貨，將與中國大陸面板廠京東方合作，推出應用在大尺寸產品，首先鎖定電子互動式白板。

宸鴻表示，今年第1季最大客戶占營收比重已降至55%，較去年第4季的67%下降12個百分點。第2大客戶占營收比重為21%，前5大客戶占營收比重為89%，前10大客戶占營收比重為93%。（編輯：蘇志宗）1080503

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