報稅季股票借錢繳稅 券商讓理財更彈性

（中央社記者韓婷婷台北6日電）5月報稅季節到來，證券商推出不限用途款項借貸服務，想賺股息不想變賣股票的投資人，可改用股票借錢繳稅，等除息後有現金進帳再還錢，讓理財更具彈性。

根據財團法人金融聯合徵信中心「新增個人信用貸款狀況統計趨勢資料」最近資料顯示， 2018年新增使用信用貸款的高峰期約落在5至6月，5月新增信貸金額高達新台幣37.9億元，顯示報稅季前後都是民眾有短期資金需求的最大時刻。

富邦證券表示，民眾若有短期資金需求，可以使用券商的不限用途款項借貸服務，5月報稅季節到來，民眾可不必再「賣股繳稅」，可改用股票借錢繳稅，等除息後有現金進帳再還錢，讓理財更具彈性。

凱基證券指出，券商提供投資人可利用證券商的不限用途款項借貸服務，以自己的庫存股票做擔保品，直接向券商借款，不用變賣股票，讓投資與理財可同時兼顧。

富邦證券表示，目前借款餘額較去年年底成長31%以上，顯示該業務符合客戶資金周轉需求，又能兼賺股息股利。富邦證券也提醒投資人，「不限用途款項借貸」擔保品以上市櫃股票為主，借款期限為半年，最多展期2次，故期限最長可達1年半。（編輯：楊凱翔）1080506