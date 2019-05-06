5月報稅季 安侯：各類海外所得不能損益互抵

（中央社記者吳佳蓉台北6日電）5月報稅季到，海外所得達一定門檻也得申報，安侯建業（KPMG）提醒，各類海外所得，如投資美股或海外美元定存配息，計算時不能損益互抵，疏忽恐導致短漏報。

安侯建業聯合會計師事務所今天舉辦「2019年美國暨台灣個人綜所稅申報實務研討會」。安侯建業稅務投資部協理陳信賢於會中提醒，近年海外投資管道大增，不少國內民眾會投資連結海外債券或基金的金融商品，若有配息收入，就屬於海外所得。

陳信賢說，海外所得與國內所得的計算方式一樣，必須要按所得類別分開計算，如果某一類的投資出現虧損，只能跟同類別所得損益互抵，若虧損大於收益，則以零元計算；不能自行將各類海外所得混在一起，跨類別損益互抵。

舉例來說，假設A先生2018年投資美股、債券，另外有1筆海外美元定存，結果美股投資損失新台幣50萬元，債券利息領到50萬元，定存利息領到50萬元。計算上，不能把美股投資損失直接與債券、定存利息收入損益互抵，因為投資美股屬於財產交易損失，不能跟利息所得跨項目互抵。

正確計算方式是，財產交易部分損益為零元，債券及定存利息等利息所得共100萬元，合計海外所得為100萬元。

根據所得基本稅額條例，海外所得如果在100萬元以上，就有申報義務。海外所得與其他特定項目，如非現金捐贈、私募基金受益憑證交易所得等，加計如果超過免稅額670萬元，且大於「一般所得稅額」（公式為綜所稅應納稅額-投資抵減稅額），就得繳納所得基本稅額，適用稅率20%。

陳信賢指出，因此，海外所得計稅方式若有誤，很可能導致短漏報所得基本稅額。另一方面，去年所得稅制優化方案上路，今年5月報稅時，股利所得改為「合併計稅，適用8.5%可抵減稅額，上限8萬元」或是「適用單一稅率28%分開計稅」，二擇一適用。

經試算，對綜所稅課稅級距在30%及40%的族群來說，採用分開計稅會比較划算；但同時也提醒，若是海外所得也偏高的民眾，有可能因為綜所稅稅負降低，導致「一般所得稅額」比過去更容易高於基本所得稅額，導致要報繳所得基本稅額，帶來另一道稅負。（編輯：黃國倫）1080506