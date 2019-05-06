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材料-KY新產能逐步開出 4月營收創今年新高

最新更新：2019/05/06 20:40

（中央社記者潘智義台北6日電）隨第2季新增產能逐步開出，醋酸纖維素（醋片）及絲束製造商材料-KY今天公布，4月營收新台幣1.76億元，較去年同期成長22.56%，創今年新高。

材料-KY評估，新增產能帶動營收成長，也可望帶動獲利提升，隨著上下游產品線的整合、海外市場布局更趨完整，營運狀況有機會逐季攀高。

材料-KY指出，醋酸纖維素及絲束全世界只有幾家大廠供貨，屬高技術門檻的寡占產業。絲束主要銷售地區為南美、北非、東南亞、中東等地區，醋片主要銷售地區為中國，皆非美國市場，以目前美中貿易戰再度升溫的狀況下，公司銷售地區，不受美中貿易戰影響。未來反而可藉中國反制美國，對美國商品加徵關稅機會，搶占中國市場。

材料-KY強調，因產品屬於寡占市場，歷年來除擴廠調整期外，皆能維持滿產滿銷的狀態，2018年第2季營運受原物料價格影響，獲利落底後，下半年因醋片工廠整改發揮成效，及關鍵原料醋酐的價格逐步回落，獲利逐季走高。

材料-KY表示，為因應前幾大絲束客戶的需求，積極與客戶共同開發加熱不燃燒煙(電子煙)，不斷的開發未來的高成長利基商品。

為了因應全球限塑的趨勢，並且擴大醋酸纖維素的市場應用端，特別開發醋酸纖維素薄膜（CA），主要應用在食品包裝和鋰電隔膜，為下一階段的歐盟可降解的消費品包裝要求做準備。（編輯：黃國倫）1080506

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