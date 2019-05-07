三讀刪2025非核家園期限 經部：不影響能源政策

（中央社記者廖禹揚台北7日電）立法院今天三讀修正通過電業法第95條，刪除「核能發電設備應於中華民國114年以前，全部停止運轉」條文；經濟部表示，2025非核家園期限廢止相關法定程序今天已完備，但不會影響已評估宣示的能源政策。

去年11月「以核養綠」公投過關，通過廢除電業法第95條第1項，有關核能發電設備應於114年以前全部停止運轉之規定。經濟部在公投通過後，於去年12月4日正式公告該條文失效。

經濟部能源局副局長李君禮向中央社記者表示，立法院今天三讀，只是代表法律程序完備，現在的能源政策是經過公投後重新評估，認為核電廠延役或重啟在實務上困難重重，因此不延役、不重啟。台電也表示，會依照核一、核二、核三廠的執照運轉到期日，依期程辦理除役。

經濟部在1月底公布能源相關公投評估結果，認為地方政府不支持，核廢料無處可去，延役或重啟在客觀條件上不可行，因此仍維持核電廠不延役、核四不重啟規劃，在2025年核電廠將全數進入除役。

至於沒了核電，產業憂心可能缺電，經濟部也掛保證，備轉容量率將在今年夏季回到10%，備用容量率也可在今年回到法定的15%。經濟部指出，在近3年努力下，國內供電已大幅改善，去年6月後，台電每天發布的供電燈號已不再出現橘燈。

此外，經濟部也持續推動再生能源達到2025年發電占比20%目標，考量太陽光電夏季發電多，可提供尖峰用電需求，離岸風電冬季發電多，可減少燃煤發電，因此以太陽光電及離岸風電為主要發展項目。

同時，燃煤機組除役後將陸續改建為燃氣機組，投資空污防制設備，並於空氣品質不良時期配合降載，以改善空污問題，經濟部預估，在能源轉型路徑下，2025年整體電力系統空污排放可較2017年減少約45%。（編輯：李信寬）1080507