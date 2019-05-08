社創領域女力崛起 女性創辦人占比4成高於均值

（中央社記者邱柏勝台北8日電）近年社會企業的概念日益普遍，有越來越多創業者投身社企，且「女力」扮演重要角色。根據台經院與星展銀行調查，社創組織中女性創辦人占比達43.1%，高於台灣中小企業女性創辦人比例。

社會企業與非營利組織（NGO）不同，是一種可以同時具備社會關懷與獲利能力的公司組織型態，強調企業社會責任（CSR），並致力發展永續經營，近年逐漸受到國際重視，台灣政府與民間也積極參與。

星展銀行（台灣）每兩年定期調查社會企業在台灣發展情況，今年也與台灣經濟研究院、聯合報願景工程合作進行「2019社會創新大調查」。本次調查顯示，30.6%受訪者聽過社會企業，相較2017年只有約2成的人聽過社會企業，成長逾10個百分點。

然而，雖有超過7成5民眾認同社會企業理念，但比例卻較前次調查下滑3.3個百分點。

由於社會企業是相對新的概念，社創組織成立的時間大多不長，屬於年輕、小而美的企業。根據調查指出，成立1年、未滿5年的社會企業，占比高達48.8%，接近5成。且資本規模在新台幣100萬元以下、員工5人以下者，占比也逾半數。

值得一提的是，相較於一般創業，女性更傾向於投入社創組織。根據調查指出，社創組織女性創辦人達43.1%，高於女性創辦人占台灣中小企業的比例（36.4%）。

至於在社創組織的經營挑戰方面，調查顯示，未達獲利階段的社創組織，主要面臨缺乏消費市場、品牌知名度低，與資金不足等問題；而當營運與獲利逐漸步上軌道後，則以人力不足跟缺乏行銷管道，最讓社創組織感到苦惱。這也顯示，不論社創組織業務在哪個發展階段，缺乏行銷管道都是共通的挑戰。

此次「2019社會創新大調查」，是由經濟部中小企業處指導，並由台經院針對一般民眾及社創組織分別進行電訪，在2019年3月間，透過電腦輔助電話訪問系統，抽樣調查台灣本島及離島地區年滿20歲以上民眾，共完成2144份有效樣本。在社會創新組織方面，則針對全台561家社會創新推動單位發出問卷，回收率約52.9%。（編輯：楊凱翔）1080508