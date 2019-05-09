成衣三雄首季獲利傳佳音 股王儒鴻跌破400元

（中央社記者韋樞台北9日電）成衣三雄首季營運傳出佳績，獲利普遍拉高或虧損降到歷年最少；三雄亦受惠產能擴增，看好下半年營運和出貨旺季，不過今天股價受大盤下跌拖累紛紛走低，儒鴻跌破400元大關最重。

成衣三雄儒鴻、聚陽、廣越8日發布首季財報，儒鴻EPS 3.28元，創歷年同期新高；聚陽EPS 2.32元，亦為近3年最高；廣越首季EPS小虧0.52元，為歷年同期最少。

儒鴻表示，首季受惠於產品組合優化、生產效率和匯率較佳等因素挹注獲利。儒鴻越南新廠營運順利，越南3期的布廠目前產能滿載，2座成衣廠勞工招募順利，產能利用率全滿，今年自行生產成衣加上外包產能，估計月產逾千萬件；目前儒鴻正在規劃擴建布料和成衣新廠。

聚陽首季獲利成長幅度優於營收成長幅度，主要是客戶下單力道強勁，且追補單的訂單也不少，聚陽可選擇利潤較高的訂單，客戶也對追補單的價格堅持不若以往強，造就聚陽獲利優異。目前第3季的訂單確認還在進行中，主要是客戶控制庫存，下單速度較慢，且不會太早下單，同時會視市場反應來增加追補單的數量；估計第2、3季的營運還會正成長。

展望今年，美元對新台幣匯率趨於穩定且相對強勢，羽絨原物料亦屬穩定波動且微幅上揚趨勢；廣越的越南前江廠及隆安新廠開出新產能除帶動營運升溫以外，生產效率已愈趨成熟。再加上羽絨原料廠尚弘羽絨自去年轉虧為盈後，今年可望進一步推升獲利成長動能。

台股盤中跌逾百點，紡織股跌逾1.7%，跌幅居傳產第3高，僅次於汽車和食品類股。紡織股王儒鴻開低走低，盤中跌破400元大關，最低391.5元，跌幅4.98%，成交量約1600張；聚陽開高後翻黑，最低207.5元，跌幅1.66%，成交量約300張；廣越開高後翻黑，最低160元，跌幅2.44%，成交量約800張。（編輯：郭萍英）1080509