綠電釋出因應產業需求 經部台電研議具體做法

（中央社記者廖禹揚台北9日電）因應產業用綠電需求，經濟部要求台電研擬釋出已簽躉購合約的綠電，台電今天表示，目前主要檢討2017年電業法通過至此次修法間簽定合約，今天將赴經濟部研商做法。

再生能源發展條例新制上路，規定用電大戶需設置一定比例再生能源，但有企業反映綠電業者多已與台電簽約，產業界較難找到合適的綠色能源；經濟部長沈榮津先前表示，已請台電檢討既有購售電合約（PPA），釋出手上綠電。

台電總經理鍾炳利今天出席節電活動記者會受訪表示，再生能源發展條例這次修法，讓2019年5月3日之後簽約業者可以自由轉換躉購及直轉供，台電會予以尊重，至於2017年電業法通過至今已簽約部分，會與能源局討論配套方式，將綠電釋出，但實際釋出量與修改合約方向，目前仍在研議中。

據了解，經濟部今天將再召集相關單位開會，討論進一步做法。台電表示，考慮台電本身未來的節能減碳義務與相關期程，必須更詳細盤點才能確定釋出量。

經濟部2日已就相關問題召集工業局、能源局、台電等相關單位討論，會中要求工業局邀集產業公協會及廠商盤點綠電需求時程與數量，並要求台電盤點目前掌握的綠電供給量。（編輯：郭萍英）1080509