仁寶推無線追蹤器結合微軟雲端運算平台

（中央社記者潘智義台北9日電）仁寶電腦今天表示，由仁寶研發製造的全球第一款同時支援多種定位方式的LPWA無線追蹤器APAL GPS Tracker，將與微軟（Microsoft）雲端運算平台 Azure IoT正式合作。

仁寶電腦指出，微控制器（MCU）架構下的APAL GPS Tracker-GT100無線追蹤器可支援LTE筆電、 物聯網以及，CatM1聯網，並取得微軟 Azure IoT Central以及微軟 IoT Plug and Play平台的認證，協助開發人員更快速的建置介面、調整設定以加速應用的導入。

為了創造更好的客戶體驗服務，仁寶說，企業在使用仁寶無線追蹤器裝置的同時，可透過微軟Azure IoT平台將企業的資產與物聯網連接，可即時監測設備狀況，隨時調整策略以改善效率、降低成本以提升自身產業競爭力。

仁寶表示，APAL GPS tracker-GT100無線追蹤器使用LPWA通信，內建微軟 IoT Plug and Play服務，目的為使現場設備的自動遠程監控與管理成為可能，無須派人至現場檢查設備狀態，只需透過手機或筆電就可即時讀取數據，並進行分析與決策。（編輯：蘇志宗）1080509