中火改善期降載 台電：對備轉10%是挑戰

（中央社記者廖禹揚台北9日電）台中市環保局今天審查中火污水改善計畫，決議改善執行天數縮為60天，且1至4號機組至少降載50%；台電表示，尊重審查意見積極辦理，但也坦言對10%備轉容量率目標是項挑戰。

台中火力發電廠放流水今年1到3月間，3次採樣檢測不合格，台中市政府環保局4月裁罰新台幣2000萬元，並要求台電提出改善計畫；今天邀集專家學者審查，核定改善期間從5月10日至7月8日止共60天，且改善期間及環保局查驗合格前，1至4號機組至少降載減產50%。

台電公司發言人徐造華向中央社記者表示，台電尊重台中環保局審查意見，會依改善計畫積極辦理。

對於改善期間，中火1至4號機必須減產降載50%，徐造華坦言，對於6月以後備轉容量率達10%以上的目標的確是項挑戰，台電會以需量競價方式，降低尖峰用電來因應，但其量能畢竟有極限，未來仍要視氣溫變化及用電需求多寡、機組狀況而定，但台電努力確保供電穩定的承諾不變。

台電原本預期今年供電舒緩，需量反應目標可能下修，但中火狀況是「相當大挑戰」。台電總經理鍾炳利今天出席活動時則重申，包括通霄饋線擴建、林口新3號機將滿載測試運轉都會在用電高峰的夏季前完成，今夏供電「不會有問題」。（編輯：蘇志宗）1080509