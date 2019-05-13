美中貿易戰升溫 越南經濟利弊互見

（中央社河內13日電）美中貿易戰情升溫，美國計劃全面對中國進口商品加徵關稅，引起各國關注。越南經濟專家分析指出，在美中貿易戰的影響下，越南經濟短期和中期將受惠，但長期而言也面臨極大風險。

美國10日起對2000億美元中國商品加徵的懲罰性關稅由原先的10%提高到25%，美國總統川普還指示對剩餘3000億美元中國商品加徵關稅展開規劃。中國也宣布將採取反擊措施。

「青年報」新聞網站今天引述越南經濟專家阮春成（Nguyen Xuan Thanh）文章，指出美國考量對中國貿易逆差金額龐大，今年第一季中國經濟面臨許多困難，而美國國內生產毛額（GDP）呈現良好成長趨勢，認為中方可能沒有因應貿易戰的回擊措施，因此決定擴大對中國貿易戰。

文章指出，美中貿易戰升溫已對全球股市帶來衝擊，目前各界仍在觀察中國將如何回擊，還是會採取放軟態度，接受美方在貿易協商提出的要求。

文章說，美國和中國都是越南重要貿易夥伴，美中貿易戰升溫，一定會影響越南對這兩個市場的進出口活動。

從短期來看，越南對美國的出口將大幅成長，尤其是能夠取代被課高關稅的中國產品，包括電子產品、家具、手提包和水產品等。

中期而言，越南將繼續成為撤離中國外資而具吸引力的目的地。

實際上，美中貿易戰自去年開打，越南貿易進出口出現波動。統計顯示，今年前4個月越南對美國出口成長28.4%，越南對中國出口減少5.8%，反而中國進口成長18.8%，顯示中國產品因無法輸出美國，轉向越南等市場銷售。

文章指出，中國產品若湧入越南，除了讓越南境內產品面臨激烈競爭外，業者還可能會設法假造越南等國原產地，把中國產品轉輸出到美國，以逃避高額關稅。

不過，此一手法對越南存在長期性貿易風險，因為越南對美貿易目前呈現順差，未來越南產品不排除被美國課徵高額關稅。

此外，美中貿易戰升溫將會對世界貨幣市場帶來衝擊，越南盾可能也會出現波動，對越南經濟產生不利的影響。

文章也指出，為了有效遏阻中國產品假造越南原產地輸出到美國等行為，越南經濟管理機構勢必制定及採取因應措施。美中貿易戰升溫，對越南而言，其實也面臨極大壓力，（編輯：王永志）1080513