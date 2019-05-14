美中貿易戰 導致南韓出口縮水8.7億美元

（中央社記者姜遠珍首爾14日專電）南韓媒體報導，美中貿易戰正影響到南韓企業的出口，分析指出，南韓出口預計減少約1兆韓元（約8.7億美元），要求企業採取出口管道多樣化等應對措施的聲音也逐漸增大。

南韓「中央日報」指出，半導體領域受美中貿易戰影響較大。三星電子和海力士等南韓半導體企業去年第一季出口額達到295億美元，三分之一以上約124億美元的半導體產品銷往中國。

今年第一季，南韓的半導體出口額僅232億美元，比去年同期大減21.4%。因為銷往最大客戶中國的出口額縮減至85億美元。今年第一季，南韓銷往中國和美國的半導體總額比去年同期減少了3.6兆韓元（約30.32億美元）。這主要是因為美國向中國徵收高額關稅，導致全球資訊技術（IT）企業投資停滯，半導體價格下跌。

報導指出，韓國貿易協會國際貿易研究院12日發布的「美國對中國徵收關稅的影響」資料顯示，受美中貿易戰的影響，南韓的整體出口規模減少0.14%，為8.7億美元。

美國去年7月至8月向價值500億美元的中國進口商品徵收25%的關稅，之後南韓的出口額縮減了1.9億美元。去年9月又對2000億美元進口商品追加徵收10%關稅，當時南韓的出口額減少了2.7億美元。

5月10日（當地時間），美國宣布將2000億美元的中國產進口商品的關稅從現有的15%提升至25%，分析指出，這導致南韓的出口額減少4.1億美元。

報導指出，南韓受到巨大影響是因為對美國和中國的出口依賴度較大。去年南韓對中國出口比重為26.8%，對美國出口比重也達到12.1%。按行業來看，以半導體為首的電子零組件和鋼鐵、化學產品等中間產品出口預計會受到衝擊。（編輯：陳永昌）1080514