寶齡富錦首季EPS0.52元 年增642%

（中央社記者韓婷婷台北14日電）寶齡富錦受惠於旗下各事業體成長及成本有效管控帶動下，第1季營收新台幣3.57億元，稅後盈餘3964萬元，年增652%，EPS為0.52元，年增642%。

寶齡富錦第1季營收創上市以來營收次高數字(排除美日新藥銷售權利金分潤月份)後(年增84.38%)，公司在今天盤後公告第1季財務數字。

寶齡富錦第1季合併營收3.57億元，年增36%。營業毛利率較去年同期的53%上升至55%，營業費用率則自去年同期的47%下降為41%。稅後淨利3963萬元，年增652%。每股盈餘則來到0.52元。

寶齡富錦表示，今年以來營收獲利成長主要受惠於各事業體優異表現，其中大陸醫美事業體於第1季較去年同期成長125%，保健食品類營收也呈現大躍進，年增171%。

展望2019年，寶齡富錦表示，主要成長動能將來在拿百磷海外銷售及大陸醫美市場的布局。其中大陸醫美市場在實體通路及電商通路的雙加持下，今年樂觀期待後續成效，為了有效因應大陸醫美市場的強勁需求，位於珠海的新工廠上周已經正式開幕，產能為舊工廠的倍數，足以支應未來大陸龐大的產品需求量能。

另外，新的工廠也將規劃保健食品及消毒感控產品線，可望為公司拓展新的獲利來源。

寶齡富錦4月營收1.4億元，月增31.39%，累計1至4月營收4.98億元，年增46.89%。（編輯：林沂鋒）1080514