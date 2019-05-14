首爾綠色產業推廣說明會 搭建台韓綠色商機

（中央社記者姜遠珍首爾14日專電）綠色能源及循環經濟概念近年在全球發酵，成為各國政府倡議的政策及發展目標。外貿協會今天在首爾江南區舉辦「台灣綠色產業推廣說明會」，搭建台韓兩地的綠色商機。

首爾台灣貿易中心館長陳國龍表示，在南韓舉辦「台灣綠色產業推廣說明會」，不僅提供綠色產業的媒合商機，更邀請台灣錸德科技公司能源產業處專業副總經理林明勳介紹「台灣再生能源產業現況及未來發展」，積極謀求台韓兩地產業合作機會。

推廣說明會在首爾國際會議暨展示中心（COEX）舉行，中華民國對外貿易發展協會（TAITRA）表示，希望透過這次推廣說明會促進台韓兩地綠色產業的交流發展，藉綠能產業趨勢分析、最新產品分享到商機介紹，共同創造生生不息的永續願景。

首爾台灣貿易中心課長洪京姬在說明會上表示，9月底在台北舉行的台灣國際循環經濟展將攜手廠商搶攻綠金商機。回歸乾淨生態系不是使用綠色能源就一蹴可幾，回收、環保、永續等循環經濟概念也是重要目標。

洪京姬說，「台灣國際循環經濟展」將透過跨產業及跨領域之合作，涵蓋從生產體系到商業模式的整體思考再造，串連各環節中利害關係人。此展將邀請落實循環經濟有成之企業參與，展示循環經濟創新解決方案，並擴大辦理循環經濟系列研討會，邀請國內外意見領袖與會，籍由展覽、主題論壇及採購洽談會三大主軸，激盪深度交流及開發潛在商機。

陳國龍說，南韓太陽能產業擁有卓越的技術能力，但價格相對高，南韓產業通商資源部今年3月公布「2019年度第一次新及再生能源技術研發事業輔導計畫」，以提升再生能源產業競爭力，並研發出降低成本之新技術。韓國除了確保在全球太陽能市場的價格優勢，也力推風力發電核心零件國產化；也與畜牧養殖業合作推廣智慧農場、智慧養殖的生質能發電系統。

中華航空公司韓國支社長吳佳綺以Power Point介紹華航新的商務客艙及機場貴賓室，敦促韓國朋友多利用華航訪問台灣，並在現場幸運摸彩贈送出一張台北首爾往返機票給與會的韓國朋友。

根據貿協的資料，台灣再生能源的執行，是以太陽光電及風力發電雙軌並行，中華民國政府訂定2025年再生能源裝置目標容量達27.4GW（gigawatt，十億瓦或百萬千瓦），預計未來10年在太陽光電及離岸風力投入新臺幣1.74兆元（約559億美元）。

在產業發展方面，台灣是以中游矽晶太陽能電池的太陽光電廠最具優勢，若以產量估算排名全球第二。

根據全球再生能源現況報告（Renewable Global Status Report），2017年全球再生能源裝置容量較前一年成長將近10%，創下歷史新高，其中太陽能及風力發電占總再生能源的8成容量，全球再生能源總投資金額相比2010年成長了近2000億美元。

為搶攻這一波新興綠能產業商機並加強聯結南韓與台灣綠色產業合作契機，外貿協會將於10月中旬在台北主辦「台灣國際智慧能源週」（2019 Energy Taiwan），這是台灣唯一能源展銷平台，可強化能源產業交流合作。（編輯：郭中翰）1080514

台灣錸德科技股份有限公司能源產業處專業副總經理林明勳14日在首爾爾國際會議展示中心舉辦的「台灣綠色產業推廣說明會」上，說明台灣太陽光電等綠色產業現況。中央社記者姜遠珍首爾攝 108年5月14日