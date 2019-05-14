立委再爆中資買股票 智崴：不實爆料

時代力量立委徐永明（左）14日舉行記者會表示，智崴與中國飛覽文化合作，透過人頭帳戶引進中資1600萬美元購買智崴股票；對此，智崴集團重申沒有引進中資，也從未參與過任何國防科技專案。中央社記者施宗暉攝 108年5月14日

（中央社記者陳俊華、吳家豪台北14日電）時代力量立委徐永明今天說，智崴與中國飛覽文化合作，透過人頭帳戶引進中資1600萬美元購買智崴股票；金管會表示，已拿到受益人資料，會再確認、核對，若有不法將依規定辦理。

徐永明上午舉行記者會時指出，智崴與中國的「飛覽天下文化發展有限公司」董事長吳崢合作，表面上是智崴投資飛覽天下，實際上是引進中資買台灣的股票。

他會中公布智崴總經理歐陽志宏與吳崢透過電子郵件的對帳單及一段錄音檔，質疑是財務長林穗娟與中資代表談話，談到歐陽志宏目前只能掌握35%左右股權，想增加到51%達到過半，很清楚是要引進中資來爭奪管理權。

針對外界今天再度指稱智崴有中資介入等相關議題，智崴集團表示，對於再次的不實爆料感到無奈，並重申智崴沒有引進中資，也從未參與過任何國防科技專案。

金融監督管理委員會證券期貨局副局長蔡麗玲表示，針對智崴這個案子，金管會也接到調查局通知，盼能協助了解相關是否有違規情況，已經配合請外資投資人的保管銀行提供相關最終受益人資料，目前資料拿到了，但必須做核對、確認。

蔡麗玲說，相關資料都會併案了解，並與檢調單位配合；至於發行面、交易面若有發現任何不法，金管會一定會依照規定處理。（編輯：張均懋）1080514