中國對美祭報復關稅 亞股隨美股重挫收黑

（中央社香港14日綜合外電報導）亞洲股市今天延續全球股市前一天賣壓，隨著華爾街股市挫跌走低。中國昨天宣布對價值600億美元美國輸中商品祭出報復性關稅，升高美中貿易緊張，道瓊收盤創3個多月來低點。

美國總統川普日前宣布對價值2000億美元中國貨加徵關稅，由原先10%升高至25%，並考慮對其餘3250億美元中國進口商品加徵關稅。北京除宣布報復性關稅外，還威脅將採取進一步行動，例如出脫持有的美國公債。

由於部分投資人上週對美中雙方可能達成協議過於樂觀，以致談判陷入僵局帶來市場震盪。

在預期美中將達成貿易協議的樂觀心理下，全球股市今年以來普遍走高。

昨天適逢假日休市的香港股市今天恢復交易，恆生指數收盤挫跌1.50%，領跌亞股；上證綜合指數收跌0.69%；深證綜合指數收跌0.62%；東京股市收跌0.59%，連7黑。

澳洲雪梨股市收跌0.92%；新加坡股市收挫0.33%；雅加達股市收跌1.05%；台北股市收挫0.37%；南韓股市則是微幅收高0.14%。

富達國際投資（Fidelity International）投資總監薩曼特（Medha Samant）告訴彭博電視（Bloomberg TV）：「不確定性和暫時性投資心理衝擊恐持續。短期內，市場震盪難免，我們將看到這種一下趨吉避凶、一下大膽冒險的情況持續很長一段時間。」

市場憂心爆發全面貿易戰，對全球經濟造成打擊，但雙方表示談判將繼續，雖然迄今尚未訂下下輪談判時間表。

川普也表示，他覺得和中國的貿易談判將會「非常成功」。他期待在下月舉行的20國集團（G20）峰會上和中國國家主席習近平會面。

富國投資研究所（Wells Fargo Investment Institute）全球市場策略部門主管克里斯多福（Paul Christopher）說：「雖然政治誤判的風險日益升高，最終達成協議似乎仍是最有可能的結果。不過，（雙方）對關鍵議題的歧見和談判風格的不同，可能造成更多市場震盪。」（譯者：劉淑琴/核稿：嚴思祺）1080514