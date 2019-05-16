Yahoo奇摩加碼投資年輕人才 祭百萬元獎學金

（中央社記者吳家豪台北16日電）Yahoo奇摩今天宣布加碼投資年輕人才，今年除了透過暑期實習、產學合作、電商儲備菁英計畫召募近50名校園人才，更首度設立Yahoo奇摩人工智慧獎學金計畫，祭出年度共120萬元獎學金。

Yahoo奇摩發布新聞稿表示，暑期實習計畫已邁入第13年，今年除了招募橫跨產品管理、產品研發設計、大數據運營、行銷企劃等15個部門的實習職缺外，實習專案內容更以創新科技的人工智慧（AI）、自動化和數據應用為主，召集具創意、邏輯推演、跨團隊溝通能力的好手加入實習行列。

此外，Yahoo TV產學合作計畫今年邁入第3屆，將與輔仁、淡江、台大、台科大、台藝大、政大、世新大學等7所大專院校合作，針對大三或研一在校學生招募為期一年的專案實習生。

因應台灣電商市場高度成長與激烈競爭，Yahoo奇摩於2018年首度推出Yahoo奇摩電商儲備菁英計畫，透過專屬導師制度、專案參與、部門輪調，培養電商跨領域專家。今年收到的履歷數量相較去年倍增，錄取率僅有千分之五。

2019年Yahoo奇摩更首度設立「Yahoo奇摩人工智慧獎學金計畫」，將獎助共15篇、每篇論文8萬元的獎學金，申請人除了繳交書面資料，並需通過面試複審；Yahoo奇摩將深入了解論文內容，未來不排除從優秀研究者中延攬新血。

Yahoo國際產品研發暨電子商務副總裁林振德表示，Yahoo一直期許讓網路世代年輕人在充滿創新、變動及挑戰的網路科技產業中表現及成長，並透過母公司Verizon全球資源及Yahoo平台，讓年輕人可以真實接軌最尖端的產業趨勢及技術，藉由與跨部門、跨國團隊共事，讓在地頂尖高手有機會站上國際舞台。（編輯：林沂鋒）1080516