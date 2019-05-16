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上市公司首季營收年增1.51% 獲利衰退19.02%

最新更新：2019/05/16 20:50

（中央社記者潘智義台北16日電）台灣證券交易所統計，全體上市公司今年第1季總營收新台幣6兆8477億元，較去年第1季成長1.51%；第1季總稅前淨利4079億元，較去年第1季衰退19.02%。

證交所表示，本國上市公司不包括可延遲申報財報的金融控股公司，以及未依規定期間申報財報的大飲、清惠及華電等17家公司。

證交所指出，本國上市公司今年第1季營收6兆6596億元，較去年第1季成長1.23%；今年第1季稅前淨利3945億元，較去年第1季衰退19.73%。獲利成長產業主要為電子零組件業、金融保險業及航運業。

證交所說明，經瞭解電子零組件業獲利成長，主因終端產品需求強勁；金融保險業受惠股市資本利得及匯兌利益提升；航運業則因運價、運量皆成長而推升獲利。

另外，首季獲利衰退產業主要為半導體業、通信網路業及塑膠工業，半導體業因市場需求減弱、客戶調整庫存，及季節性因素而使獲利衰退；塑膠工業則因貿易衝突使市場轉趨保守，致需求萎縮，進而減少獲利。

證交所統計，外國企業第一上市公司今年第1季營收1881億元，較去年第1季成長208億元，增幅12.43%；今年第1季稅前淨利134億元，較去年第1季成長12億元，增幅9.84%。（編輯：趙蔚蘭）1080516

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