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國光生技現增獲大咖加持 早盤股價反彈

最新更新：2019/05/17 10:08

（中央社記者韓婷婷台北17日電）疫苗廠國光生技約新台幣23億元現資案完成，生技大廠晟德集團斥資新台幣6.7億元，取得10.2%股權，激勵國光生今天股價開高，早盤反彈幅度一度超過7%。

國光生今天在消息面激勵下，股價以20元，上漲0.5元開出，早盤一度衝高到20.9元，漲幅7.18%，站回年線20.22元位置，並突破所有均線反壓，觀察尾盤能否站穩年線位置。

晟德昨天宣布，透過旗下轉投資公司玉晟管顧投資國光，總投資金額為6.7億元，取得10.2%股權。晟德集團將成為國光第2大股東，僅次於國發基金，晟德此次現增認購價為每股18.2元。

國光生技成立於1965年，為亞洲唯一獲得歐盟GMP認證與美國FDA認證的流感疫苗製造公司，同時是台灣唯一符合PIC/S GMP規範人用疫苗生物製劑廠。

晟德董事長林榮錦表示，晟德持續布局藥品全價值鏈，除了研發能力，也看重具有穩定現金流、高資本障礙、高技術門檻以及產品具國際化潛力的企業，國光生技為符合集團投資策略與發展規劃的投資標的之一，晟德看好國光生技流感疫苗的預期獲利及無菌針劑充填代工業務持續成長雙項利多，期待雙方能產生合作綜效。

國光生技第1季營收為新台幣6018萬元，營業毛損1.04億元，稅後虧損1.96億元，EPS -0.83元。（編輯：郭萍英）1080517

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