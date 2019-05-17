台灣大車隊新系統上線 合作飯店今年拚600家

計程車業者台灣大車隊17日與台北市連鎖飯店品牌洛碁飯店集團舉行合作簽約儀式，導入全新推出的飯店商旅車輛派遣系統。圖右至左為台灣大車隊營運長周恆倫、洛碁實業營運長深井洋平。中央社記者吳家豪攝 108年5月17日

（中央社記者吳家豪台北17日電）台灣大車隊今天宣布集團旗下台灣大旅遊與洛碁飯店集團策略聯盟，導入台灣大車隊飯店商旅車輛派遣系統，預期今年底合作飯店業者將達600家，業界推估每月將挹注營收約1500萬元。

台灣大車隊每月服務人次高達1000萬，全台計程車總數突破2萬輛。考量過去飯店提供代客叫車服務，均需櫃台人員撥打電話向計程車派遣公司接洽、或增派人力在飯店大門進行實體排班，消耗大量人力與時間成本，因此台灣大車隊集團旗下台灣大旅遊推出「台灣大車隊飯店商旅車輛派遣系統」。

台灣大車隊表示，合作飯店業者使用新的派遣系統叫車，只要等待3到6分鐘就有計程車抵達，並提供超過18種的支付方式，包括信用卡、悠遊卡、Apple Pay、LINE Pay等，預計今年底將增加選配日語及英語司機等服務，並逐步擴大服務至全台其他縣市。

台灣大車隊營運長周恆倫說，飯店商旅車輛派遣系統上線以來，來自飯店的包車旅遊、機場送機或即時叫車派單數量已明顯增長，隨著合作飯店業者數預期將於今年底達到600家、2020年底將突破2000家，將替集團創造更多營收，並為計程車司機與乘客、以及所有合作夥伴開拓多贏局面。

台灣大車隊營運發展事業處經理曹李國表示，飯店商旅車輛派遣系統上線後，帶動一般叫車每月增加約2萬趟，機場送機增加約200趟，包車旅遊增加約100趟；預期今年底合作飯店業者將達到600家，以台北、新北等大台北地區為主，將帶動一般叫車每月增加10萬趟，明年進一步拓展到中南部地區。

業界人士推算，若以北部地區計程車叫車平均每趟金額約150元來看，台灣大車隊新系統今年底合作飯店業者達600家時，可望挹注每月營收約1500萬元。（編輯：趙蔚蘭）1080517