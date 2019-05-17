新創別踩地雷 專家：留心價值與資源對稱問題

（中央社記者潘姿羽台北17日電）近年來，台灣新創發展愈來愈蓬勃，不過新創事業在尋找投資人時，難免會有碰壁的經驗，專家指出，不是每個團隊都要去找VC（Venture Capital，創投），建議評估產品時，要注意是否出現「價值和資源不對稱」的問題。

台杉投資與亞洲．矽谷執行中心今天共同舉辦了「VS Talk」，邀請活躍於台灣及矽谷兩地創投界的矽谷Acorn Pacific Ventures創投基金共同創辦人、台灣活水社企投資開發公司共同創辦人及董事長鄭志凱（CK Cheng）與新創分享「VC如何看新創」，增進彼此的理解。

鄭志凱表示，投資人和新創團隊之間，永遠都有落差，新創團隊在找資金時常會覺得很挫折，這個現象台灣又比矽谷還嚴重。

他指出，新創團隊在發展過程中，特別是在找資金時，必須要思考團隊的技術和市場規模如何，規模不一樣的公司，就要找不同的投資者，但「不是每個團隊都要去找VC（Venture Capital，創投）」。

鄭志凱說，新創企業家須留意公司的產品價值和資源間，是否具有對稱性；舉例來說，一個具有低耗電的IC產品，單價2美元，但市場不大，如果應用到助聽器，一個助聽器可以賣到2000美元，收入大幅放大，然而必須思考，從IC要做到助聽器，需要花多少的投資和資源？

鄭志凱表示，新創團隊在評估產品時，要時時注意是否會出現「價值和資源不對稱」的問題。

今天的活動聚集超過70名新創企業家，分別來自生醫、區塊鏈、物聯網及文化服務等不同領域。出席的新創事業、iPetoi創辦人莊彥山表示，聽完鄭志凱提醒在價值與資源對稱的問題，讓他更確定在產品經營上還是要定下心，新創在產品開發上隨時都有很多想法，但是不能眼高手低。（編輯：蘇志宗）1080517