台灣茶結合調酒展現時尚新風貌 印度人著迷[影]

台灣茶業者盧振宇在新德里的台灣形象展珍珠奶茶館中，以調酒的概念及現場手搖茶，展示如雞尾酒般色彩繽紛的茶飲，吸引許多印度參觀者圍觀。中央社記者康世人新德里攝 108年5月17日

（中央社記者康世人新德里17日專電）外貿協會在印度舉辦的2019年台灣形象展中，有台灣茶業者以結合調酒的方式調出色彩繽紛且口感良好的茶飲，讓嘗試的印度買主驚艷，認為台灣茶在印度很有機會。

為強化台印文化連結，推廣台灣茶文化，中華民國對外貿易發展協會在新德里台灣形象展（Taiwan Expo 2019）開幕中展示「奉茶」文化，貿協董事長黃志芳表示，印度也有給客人端上一杯香料奶茶（Masala tea）的習慣，設立珍珠奶茶館不但連結台印的文化，也要推廣台灣珍珠奶茶到印度。

貿協這次安排在台有數十家分店的搖茶品牌「水巷茶弄」、把台茶行銷到美、日、東南亞和非洲的軒龍實業公司旗下品牌Purple Tiger Tea，和Cha Latte等台灣茶飲業者在展場展示台灣知名的珍奶和泡沫紅茶，吸引許多印度參觀者嘗試。

不過，最讓參觀者感興趣的，是展示台上排滿一排顏色漸層夢幻、像調酒一樣的茶飲，讓許多印度民眾想討一杯來喝喝看。

現場以調酒手法調製出一杯杯夢幻茶飲的軒龍實業海外市場代表盧振宇表示，雖然軒龍專職賣茶，但希望喝茶不只是老人茶、烏龍茶等傳統方式，可以用更流行、時尚的方式讓年輕消費者接受，因此他們嘗試以調酒的方式，用茶和不同的水果、果醬等材料搭配，創造出不同層次與風味的茶飲。

盧振宇說，公司內部會測試，以雞尾酒的概念來嘗試什麼茶搭配什麼果汁或其他材料，提升茶飲整體口感，客人喝到茶品時會感受到不單只有茶，裡面還有更深層的味道。

他還說，在展示茶飲時，他們會做出整杯的漸層感，甚至搭配水果，以年輕的方式讓消費者更喜愛。

在輔導茶飲店時，盧振宇說，公司會做到客製化，根據茶飲店老闆的喜好，好像中藥師一樣，在全世界找到各種材料，調製出專屬這家店的茶品。

由於這種時尚、年輕和客製化的方式，許多印度業者洽詢合作。盧振宇說，這些業者有些已開了茶飲店或咖啡店，希望能引進這種新鮮時尚的茶飲。

前來參觀的買家夏瑪（Sayjay Sharma）在喝了盧振宇調配的茶後說，一般印度人喝熱茶，這是冷茶，對印度人來說是非常新的事物，但他認為印度人會喜歡這種茶品，在印度有市場潛力。

另一位買主庫瑪（Nimisha Kumar）則說，她喝了台灣茶後感覺茶極度新鮮，且是嶄新的味道，如果能在推廣時強調台灣茶有益健康，加上味道也是新的，正是印度消費者在尋找的新飲料，會有很大市場。

盧振宇說，公司的茶產品已銷往日本和美國，透過連鎖體系廠商也間接賣到非洲、東南亞國家；印度是年輕人很多的國家，且有喝茶習慣，加上天氣炎熱應該希望喝到冰涼的飲料，是很可以期待的市場，因此他們決定到印度探尋機會。

他說，台灣輸出的以硬實力產品為主，軟實力輸出比較少，珍珠奶茶最近在台發展很快，也在全球造成風潮，他希望能把台灣這樣優質的茶品推廣到全世界，也是另一種方式輸出台灣文化。

由中華民國對外貿易發展協會主辦的台灣形象展16日至18日在新德里國際會議展覽中心（Pragati Maidan）舉行，有130家台灣企業展出230個攤位，以文化觀光教育、智慧城市、智慧醫療、內需消費、農業科技、綠能科技等6大主軸，推出10個形象館、4大產業區。

主辦單位外貿協會表示，2018年首次在印度辦理台灣形象展，共吸引1萬8000人次到場參觀，促成1億2000萬美元商機，參觀者對形象展滿意度高達95%。貿協今年規劃4大新亮點，包括跨境電商服務館、農業產業館、新竹科學園區醫療器材形象館及珍珠奶茶館。（編輯：郭中翰）1080517

外貿協會在新德里舉辦的2019年台灣形象展，特別設立珍珠奶茶館展示台灣茶文化，每天都吸引許多印度人圍觀，並討杯茶喝。中央社記者康世人新德里攝 108年5月17日

外貿協會董事長黃志芳（右）與印度商工部司長寶尼佳拉16日在2019年台灣形象展開幕儀式上現場揮毫寫上「奉茶」，並貼在茶壺上向大家展示。中央社記者康世人新德里攝 108年5月17日