推動新興產業 無形資產是關鍵

（中央社記者韋樞台北19日電）相較數十年來強調的土地、廠房、設備等有形資產，無形資產的專利、品牌等將是未來商場利器。工研院將舉辦「無形資產評價實務」論壇，從實務教導企業善用無形資產成為市場常勝軍。

中華無形資產暨企業評價協會表示，知識經濟的時代，企業已從傳統的土地、廠房、生產設備等固定資產的經營型態，轉而強調專利、品牌、顧客關係、服務等無形資產；而台灣的產業結構亦正面臨從製造導向，轉為知識、服務導向的重大轉型期。

協會表示，政府已於民國90年10月25日正式修正公司法，明定公司得以技術、商譽等作價為資本；另外為發展國內知識經濟，協助企業增加融資管道，屬於無形資產的智慧財產融資制度即將實施，其中如何對無形資產做公正、客觀合理評鑑更顯重要，而國內目前無形資產鑑價制度，並無一套完整機制，相關作業規範、準則更是付之闕如，因此如何建構國內相關無形資產鑑價制度措施，實在是當務課題。

工研院技術移轉與法律中心主任王鵬瑜表示，中心協助3家擁有創新技術與專利的中小企業，將於6月成為全台首批以技術專利進行「無形資產評價」並取得優利貸款，為台灣「無形資產評價融資」創下首次成功案例。

王鵬瑜指出，在國外行之多年的「無形資產評價」，在台灣並無任何一件成功獲得銀行融資的案例。這3家擁有技術和專利的新創公司和中小企業將為台灣無形資產評價融資創先鋒，連通技術市場和資本市場，亦為後繼者開通一條大道。

王鵬瑜說，台灣近年來大力鼓勵新興產業，無形資產的價值創造與商品化更是推升台灣產業創新動能及增強國際競爭力的關鍵。尤其「產業創新條例」去年6月20日修正公布後，其中第12條與第13條有關無形資產評價業務的規範，以及後續是否可能促進國內投融資的正向效應，更為國內各界所引領企盼。

王鵬瑜表示，為了讓企業界，特別是秉持新觀念、新服務的新創事業藉由無形資產評價來獲得金融業融資，工研院協同中華無形資產暨企業評價協會將於5月31日於台北、7月11日於新竹、8月2日於高雄舉辦「無形資產評價實務」論壇。

王鵬瑜說，論壇台北場次將討論「我國無形資產評價的發展與挑戰、我國應如何增進無形資產評價師之專業能力、如何評估生醫研發成果的價值、智慧財產設質融資與證券化」；新竹場次還有「我國無形資產評價與併購實務」等實用議題，歡迎各界參加。（編輯：蘇志宗）1080519