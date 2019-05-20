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澳洲鐵礦砂價漲 豐興本週盤價開平盤

最新更新：2019/05/20 13:30

（中央社記者韋樞台北20日電）由於大陸鋼鐵產量加大，鐵礦砂需求增，澳洲鐵礦砂價格每公噸破百達100.4美元，創下近年高價，與美國貨櫃廢鋼價差拉大。豐興鋼鐵今天開出本週各式鋼品平盤價。

豐興鋼鐵最新廢鋼收購價平盤，每公噸新台幣8200元；鋼筋平盤，每公噸1萬6600元；型鋼基價平盤，每公噸2萬1300元。

國際原料行情方面，豐興鋼鐵指出，美國大船廢鋼本週無報價；日本2H廢鋼本週小跌2美元，每公噸298美元；美國貨櫃廢鋼報價本週小跌5美元，每公噸273美元；澳洲鐵礦砂本週每公噸大漲4.95美元，由每噸95.45美元漲至100.4美元。

豐興表示，觀察中國大陸鋼鐵產量增加，今年光是首季產量年增6%，再加上巴西淡水河谷先前遭水壩潰堤淹水的鐵礦還未恢復生產，因此澳洲鐵礦砂價格節節升高，本週甚至創下每公噸破百美元的近年高價。

至於美國貨櫃廢鋼價格走低，豐興認為，上週美國才將土耳其出口美國的鋼鐵產品關稅由50%降為25%，未來有利土耳其鋼品出口，估計後續土耳其可能加強採購貨櫃廢鋼，價格料將有所波動，值得觀察。（編輯：楊凱翔）1080520

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