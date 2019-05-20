國泰金擬辦現增 強調IFRS 17非大魔王

（中央社記者邱柏勝台北20日電）呼應金管會要求金控充實資本政策，國泰金控今年可望辦理現金增資；針對2025年將上路的IFRS 17公報，國泰金強調不是「大魔王」，且能引導保險業正向發展。

國泰金控今天下午舉辦法人說明會，公布第1季稅後淨利新台幣136億元，年減42%，首季每股盈餘1.05元，較去年同期的1.84元減少。不過，受惠首季全球資本市場表現佳，國泰金控帳面淨值6611億元，較去年底5293億元大幅提高，首季每股淨值44.5元，也較去年底的34元大幅回升逾3成。

國泰金控今天公布旗下核心子公司國泰人壽至去年底隱含價值（EV）為8980億元， 每股EV為156.9元，若以國泰金控股本計算，每股EV達71.5元。

國際會計準則理事會（IASB）將於2022年實施IFRS17號公報，但金管會保險局已宣布，台灣保險業將「晚3年」、即延至2025年適用。法人關切IFRS 17公報上路對國泰人壽的影響，為此國泰人壽執行副總經理林昭廷今天特別在法說會上為與會者「上課」，強調IFRS 17並非外界所稱的「大魔王」，只是不夠了解。

林昭廷說，相較於去年上路的IFRS 9公報是資產需採公允價值評估（Mark to Market），IFRS 17是進一步將保險公司的負債Mark to Market，但保險業接軌IFRS 17，是改變負債衡量的方式，不會影響保單全期價值。

林昭廷表示，IFRS 17原本規定要採追溯法，但因為必須保留大量歷史精算資料，實務上並不可行，後來改為兩種接軌方式，一是修正追溯法，就是採用合理且可信用的資訊，估算出與追溯法相近的結果，另一種就是採公允價值法。

若採公允價值法，則以國壽來說，利率超過4%的保單，由於履約負債（FVL）高於準備金，這部分就會出現缺口；但利率低於4%的保單，則會出現獲利，依此高利率與低利率可視為同一群組合併計算，最終會有缺口或是獲利，就取決於適用IFRS 17當日的市場貼現水準而定，因此剛接軌時的衝擊會比較大，之後保險負債利息成本反而降低。

林昭廷說，國泰金其實已看到IFRS 17公報上路帶來的衝擊，因此2017年底商品策略已有很大轉型，放棄市占率改著重儲蓄成分低、保障成分高的保障型商品，並訂出3年後保障型商品初年度保費收入（FYP）要來到200億元的目標。

林昭廷表示，對於IFRS 17上路，仍應正面看待，主要是台灣保險業因市場競爭，風險定價做得不好，接軌IFRS 17後，可降低過度價格競爭，進而提升整體產業獲利。而保險業也會強化資產負債管理能力，提升財報穩定績效。

為因應IFRS 17，金控也須及早籌資，國泰金控總經理李長庚表示，公司已看到大的趨勢 及早做準備，且為因應金管會要求金控充實資本的政策，今年若能獲股東會支持，將辦理現金增資。（編輯：張均懋）1080520