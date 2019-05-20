鼓勵保險業投入長照 擬放寬不動產收益率規定

（中央社記者邱柏勝台北20日電）金管會主委顧立雄今天表示，為鼓勵保險業投入非特許的長照產業，涉及不動產投資部分，將放寬收益率規定，至於收益率會調降多少還在研議，不過時程不會太久。

顧立雄今天下午出席樂齡大未來論壇，會後接受媒體訪問時表示，保險業投入長照事業，不涉及衛福部特許部分，主要有兩大領域，一是日間照護機構，二是銀髮住宅。

顧立雄說，日間照護中心為配合在地安養，一定是在住家附近，因此不可能在偏遠地區，所以土地成本居高不下，但土地成本過高，就沒有保險公司願意投入，所以只有「學校用地」比較有可能透過地目變更的方式來取得，這部分需要與地方政府合作，建設日照中心的資金可由保險公司提供。

顧立雄表示，日照中心的不動產利用率通常不是問題，主要問題在於收益率，但這部分可以討論，例如比照社會住宅，在一定的合理資產配置下進行討論。

其次是銀髮住宅。顧立雄表示，銀髮宅也是屬於不動產投資，這部分是屬於生活可自理的健康老人，例如獨居老人，可以與醫療、保險商品、安養信託等商品進行結合，但由於保險業投入長照產業初期都有風險，例如銀髮住宅有出租率的問題，保險公司投資長照的不動產收益率如何定，可以再討論。

媒體提問，金管會擬放寬保險業投資長照產業的不動產收益率，相關規定何時出爐？顧立雄表示，目前是先建構這樣的概念，並視保險業需求，修正相關辦法而已，無需修法，因此不會花很久的時間。

根據現行「保險業辦理不動產投資有關即時利用並有收益之認定標準及處理原則」，保險業投資不動產除須即時利用外，收益率也須達一定標準，目前是2.345%。（編輯：張均懋）1080520