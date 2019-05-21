獨創泡沫人工腦膜 科技專案孵出醫材新創上櫃

（中央社記者廖禹揚台北21日電）經濟部科技專案技轉新創公司台灣生醫材料（台生材）以獨家「泡沫人工腦膜」打入矽谷高階醫材供應鏈，將在6月掛牌上櫃，成為首家由法人直接孵育的上市櫃醫材公司。

經濟部技術處今天發布新聞稿宣布此項喜訊，並透露台生材新廠將於明年6月完工，屆時將建立可達10萬套產能的量產線，並有效整合前端創新研發與後端製造技術，帶動高階醫材產業技術根留台灣。

技術處表示，腦血管疾病是國人10大死因的第4位，平均每44分鐘就有1人死於腦中風，腦部手術風險極高且易遺留後遺症，醫師必須確保有效防止腦脊液滲漏、防止腦組織沾黏、避免引發感染及不良的組織反應。

台生材以高壓二氧化碳和膠原蛋白製作泡沫式人工腦膜，膠原蛋白在常溫下呈現液態、且酸鹼值為3到4的酸性，但透過腦膜注射槍擠出、碰到人體溫度即會產生均勻、高密度的泡沫孔洞結構，只要數十秒鐘即能凝固成為固態膠體，酸鹼值也轉為中性，可迅速覆蓋、貼合腦膜缺損區域。

行政院政務委員龔明鑫表示，近年國內生醫產業蓬勃發展，至今已有100多家生技新創公司掛牌上市，總市值9000多億元，且去年一年內有49項高階醫療器材產品在美國上市，代表臺灣新創公司在生醫產業上的能量，已打入矽谷高階醫材產業供應鏈，站上世界的舞台。

技術處長羅達生進一步表示，台生材掛牌上櫃，對生醫產業有3項指標意義，首先是台生材成為科技專案在生醫領域由法人所直接孵育的第一家上市櫃醫材公司，代表研發期甚長的生醫技術，在科技專案多年耕耘擘畫下，已逐漸開花結果，並為生醫產業挹注創新能量。

第二，台生材獲美國矽谷知名高階醫材公司Incept青睞，2016年起展開結盟合作，不僅藉此打入矽谷高階醫材產業供應鏈，更寫下「台灣品牌，全球代工」的嶄新模式，顯示國內自主研發的生醫成果，獲得世界級的肯定。

第三，泡沫人工腦膜已取得台灣上市許可，並將向美國食品藥物管理局（FDA）申請進入臨床實驗，顯示科專成果實際為人民帶來福祉。（編輯：楊凱翔）1080521