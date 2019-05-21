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台灣之星布局智慧餐飲 擴大物聯網生態系

最新更新：2019/05/21 17:44

（中央社記者吳家豪台北21日電）電信業者台灣之星擴大物聯網生態系，今天宣布攜手專注餐飲管理系統開發長達20多年的台灣餐飲零售系統公司（TWPOS），以物聯網傳輸夥伴的定位，合力推動國內餐飲產業轉型升級。

台灣之星發布新聞稿說明，此次合作導入新零售虛實整合（O2O）思維，整合台灣之星內外部包括網路技術、系統管理、客戶服務、大數據分析等團隊，以及TWPOS的餐飲服務工具「EMENU易點餐」，預期今年底TWPOS客戶量將突破千家，未來有望成長10倍、達到上萬家的規模。

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示，台灣之星觀察物聯網中小新創企業的資源不如大公司充裕，因此提出物聯網專屬資費方案，讓他們擁有更多資源投入新應用研發，實現長期發展；同時，台灣之星建置多元專業團隊，提供實務諮詢、大數據分析、警示通知與排除等服務。

TWPOS總經理游高峻說，傳統餐廳的經營管理方式缺乏缺率，且難以提供顧客個人化的優質體驗。TWPOS整合店內點餐、預約訂位點餐、外帶預點與外送點餐推出「EMENU易點餐」，透過電子化菜單節省顧客等待時間，可以提升店內接單量並節省50%的人力。（編輯：李信寬）1080521

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