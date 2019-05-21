高雄港第7貨櫃中心施工順利 可望如期營運

（中央社記者陳朝福高雄21日電）台灣港務公司進行高雄港洲際貨櫃中心第二期工程，其中年貨櫃裝卸量達410萬只的第7貨櫃中心，按照第一期施工及第二期設計進度，可望如期交給長榮海運，預定民國112年營運。

高雄港務分公司開發建設處經理鐘偉誠今天告訴中央社，高雄港現在的年貨櫃裝卸量約1046萬只，新建第7貨櫃中心年貨櫃裝卸量達410萬只。第7貨櫃中心搭配縱深700公尺的貨櫃場腹地，可發展全自動化大型貨櫃基地。

為提升高雄港的競爭力及永續發展，台灣港務公司於100年起推動「高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫」，新建第7貨櫃中心共規劃5座深水碼頭，碼頭長度達2415公尺，可供停靠載運2萬2000只貨櫃的超大型貨櫃輪作業。

第7貨櫃中心第一期碼頭及填地工程已近完工，行政院也核定第二期碼頭及全區貨櫃場基礎設施工程計畫，目前已進行細部設計作業，待行政院公共工程委員會審議工程經費後，將於108年下半年起繼續推動發包作業。

由於目前國內缺乏可供停靠載運貨櫃2萬只以上貨櫃輪的深水碼頭，加上國際航運界爭相訂造載運2萬只貨櫃以上的巨型貨櫃船並投入營運風潮不減，使得第7貨櫃中心的優勢發展條件獲得長期以高雄港作為母港的長榮海運公司青睞。

高雄港務分公司表示，去年12月長榮海運與港務公司簽署第7貨櫃中心5座深水碼頭及貨櫃場租賃租約，打造年營運貨櫃裝卸量410萬只的大型自動化貨櫃基地，共同籌劃建設工作。

第7貨櫃中心預定111年6月、112年6月分兩期兩階段完成基礎設施工程，交付長榮海運建置營運機具設備，並於112年起投入營運。（編輯：陳清芳）1080521