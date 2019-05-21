高通和解案遭監院糾正 公平會6點聲明捍衛立場

（中央社記者潘姿羽台北21日電）公平會與高通的和解案遭監察院糾正，認為「不符合獨立機關決策透明之要求，核有重大違失」，公平會今天發布6點聲明，強調和解內容是兼顧競爭機制運作與促進產業利益，盼監察院尊重專業判斷。

監察委員王美玉、仉桂美今天表示，公平會與高通和解，以投資所帶來潛在效益，換掉罰鍰金額，屬不當聯結，和解過程倉促且秘密進行，有重大違失，監察院日前已通過兩人所提的調查報告，糾正公平會。

公平會晚間發布新聞稿，強調監察院調查過程中，已提供相關資料並向監察委員充分說明，但監察院財政及經濟委員會仍通過糾正案，對此深表遺憾。

公平會尚未收到監察院正式的糾正案文，但也先就監察院新聞稿所指稱的事項作出6點聲明。

第一，此案進入行政訴訟程序後，高通公司依法向智慧財產法院聲請試行和解，法院合議庭認為透過訴訟和解方式解決爭議，屬於適當方式，因此由法院開啟試行和解程序；而此案訴訟和解是在法院合議庭由法官主導下成立，與確定判決有同一效力，且聲請訴訟參加人所提抗告也經最高行政法院裁定駁回，訴訟程序均已終結。

其次，公平會認為，對於此案採取訴訟和解的決定，監察院應尊重公平會身為獨立機關的專業判斷，公平會是依法設立的合議制獨立機關，由委員各自本於專業判斷，獨立行使職權，這次公平會與高通公司達成訴訟和解的程序及內容，也都經委員會議合議後決議通過。

公平會補充，競爭法的判斷具有高度專業性及複雜性，因此立法者設計獨立委員會，就是為了權衡多元價值，付諸合議進行最終決定。

第三，此案以訴訟和解內容替代原處分，是兼顧競爭機制的正常運作及促進產業經濟利益下，能達到迅速解決紛爭的效果，且有助於促進公共利益。

公平會指出，全球各地涉及專利權行使的訴訟案件，訴訟當事人選擇以訴訟和解方式解決爭議者也不少，傳統行政訴訟途徑固然能由法院作出最終判決，但訴訟過程冗長，爭訟期間相關的產業環境、市場結構已大幅轉變，這樣下來，訴訟當事人未必能獲得及時的權利保護。

第四，關於監察院新聞稿指稱「和解內容同意高通公司與競爭者簽訂互不控訴契約，降低競爭者洽談完整授權契約可能性」，公平會表示，和解契約中，針對晶片供應商部分，高通公司承諾若未先就行動通訊「標準必要專利」（SEP）向晶片供應商提出依公平、合理且無歧視（FRAND）原則的授權條款，不得對該晶片供應商提起任何訴訟。

公平會表示，這項承諾用意在於約束高通公司不得濫行專利訴訟，並沒有同意高通公司與競爭者簽訂互不控訴契約，也不是干涉廠商之間的協商內容，監察院所稱顯然有所誤解。

第五，監察院新聞稿指稱「以投資換取罰鍰，違反不當聯結禁止原則」，公平會說明，訴訟和解是依行政訴訟法第219條規定所合法進行的程序，高通公司已在訴訟和解內容就「手機製造商」、「晶片供應商及晶片供應合約」及「報告義務」作出行為承諾，且高通公司提出的5年產業投資方案，對台灣半導體、資通訊產業及相關上、中、下游廠商具正面影響。

公平會認為，依法本於職權綜合審酌市場競爭機制及產業經濟利益後，基於整體公益與高通公司達成訴訟和解，並沒有違反不當聯結禁止原則。

最後，有關監察院新聞稿指稱「本案不符合獨立機關決策透明之要求」部分，公平會表示，智慧財產法院合議庭依據「智慧財產案件審理法」，認為此案以秘密、不公開審理方式進行為宜，並要求各方在和解過程中保密，公平會是遵照法院指示，於法有據。

公平會重申，這個案子涉及的專利權議題非常複雜且高度專業，公平會作為專業的獨立機關，正當行使行政裁量權，並在司法機關監督下，依法行政。（編輯：林沂鋒）1080521