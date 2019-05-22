穆迪稱台灣壽險業風險世界第4高 顧立雄不認同

（中央社記者邱柏勝台北22日電）信評機構穆迪指出，台灣壽險業獲利波動風險世界排名第4，且在IFRS 17上路後將面臨資產淨值下降的問題。但金管會主委顧立雄認為，RBC才是衡量保險公司健全的主要指標，不認為台灣壽險業有高風險。

國際信評機構穆迪出具最新報告指出，台灣壽險業有保證型商品占準備金比重高、平均保證利率高、負債存續年期高於資產等「三高」問題，因此將台灣列為獲利波動超高風險國家，僅次於德國、荷蘭與挪威。

此外，穆迪表示，新會計準則IFRS 17公報上路後，負債採公允價值評價，將使保險業者資產淨值下降，而台灣保險業因提供客戶過高利率，用於計算保險負債的貼現率遠高於市場利率，將成為受IFRS 17影響最嚴重的國家。

不過，顧立雄今天主持壽險業負責人座談會，會後接受媒體訪問時表示，風險資本適足率（RBC）還是一個衡量保險公司財務健全與否的主要指標，而非淨值。IFRS 17將負債用公允價值評估，確實會使保險公司財報透明度增加，但這過程中保險業有足夠時間因應，包含從商品結構、定價，及資本結構強化等方面著手。

顧立雄說，就目前各保險業者RBC皆符合法定水準的情況下，他不認為台灣保險業會是高風險，IFRS 17上路會讓保險業體質更健全；透過這幾年的資本強化，相信台灣保險業能順利接軌IFRS 17。（編輯：趙蔚蘭）1080522